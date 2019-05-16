Фейковый полицейский выманил у жительницы Сумщины 5 тысяч Очередной жертвой телефонного мошенника стала 59-летняя женщина с Глуховщины.

Несмотря на все предостережения сотрудников полиции в отношении мошеннических схем, жертв телефонных аферистов не становится меньше. Попала в такую ловушку и 59-летняя женщина с Глуховщины. Как впоследствии рассказала она настоящим правоохранителям, ей на мобильный поступил звнонок. Когда она взяла трубку, собеседник представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь задержана и сейчас находится в отделении. Причиной этому стало то, что она якобы толкнула парня, который упал и разбил голову. Чтобы «решить ситуацию» и закрыть уголовное производство, неизвестный пригласил откупной в сумме 500 долларов США. Поскольку у женщины такой суммы не было, то он согласился на 5000 гривен и предложил перечислить деньги на банковскую карточку. Что взволнована и озадачена женщина сразу и сделала.

Поняла, что стала жертвой афериста только тогда, когда сама позвонила своей дочери. Та сообщила, что находится на работе, и посоветовала матери сразу звонила в полицию.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, работники полиции выясняют личность злоумышленника и его местонахождение.