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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22348

В Сумах снова сыграли «странный» матч (видео)

«Черкащина-Академия» уничтожила «Сумы» в первом стыковом матче со странным вторым таймом.

Сегодня, 29 мая, в Сумах прошла первая переходная игра за право играть в первой лиге в следующем сезоне.

ПФК «Сумы», занявший в первой лиге 14-ое место, играл против второй команды группы А второй лиги «Черкащина-Академия».

С первых минут подопечные Олега Луткова добровольно заперлись на своей половине и пытались спровоцировать ошибки соперника во владении мячом. Тем не менее, черкащане своим тотальным перевесом во владении воспользоваться не могли - все 11 соперников регулярно оказывались за линией мяча, а фланги страховались не умением, так числом. Два, а то и три игрока "Сум" регулярно перекрывали направления для передач на ход, которыми славится вторая команда группы "А" прошлого сезона Второй лиги, пишет ua-football.com.

После перерыва характер игры поменялся, по неведомой нам причине, хозяева уже реже успевали за быстрыми вингерами оппонента. Подопечные Кирилюка же напротив, включили "четвертую передачу" и создавали опасность у ворот Зеленского все чаще. Вскоре подоспели и голы. Причем если первый мяч еще можно списать на слабый уровень игроков команды хозяев, гости разыграли красивую комбинацию на левом фланге с пасом на второй темп, то второй выглядел весьма странно. Защитник сумчан находился за линией ворот и спокойно пил воду, в это время "Черкащина-Академия" развивала свою атаку через центр. Понятно, что вернутся на свою позицию он уже банально не успевал, однако своим наплевательским отношением еще и оставил форварда соперника "в игре". Завершение оставалось делом техники.

Честно говоря, дальнейшие события на поле мало интересовали, так как было понятно, что в этом матче "Сумы" точно не бьются за честь клуба, а банально отбывают номер. Причем это еще не самый большой их грех, если не будет доказано обратное... Третий гол подопечные Кирилюка и вовсе забивали пешком. Четвертый же стал точной копией первого с той лишь разницей, что на этот раз защитник команды Луткова даже не обозначали сопротивление, а Зеленский лишь сопроводил взглядом мяч, который мирно вкатывался в угол его ворот. На контрасте с сейвами этого же голкипера в поединках с «Оболонью-Броваром» (0:0 ), «Прикарпатьем» (2:3) и «Балканами» (0:1) не так давно, выглядел сегодняшний поединок действительно странно...

Сумы - Черкащина-Академия 0:4 (0:0 )

Голы: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофеенко, 70; Чорний, 73

Сумы: Зеленский, Буряченко, Радомский, Божий, Курусь, Керножицкий, Веремеев, Попов, Гречихин, Шаповаленко, Андрусенко.

Черкащина-Академия: Майборода, Домальчук, Цибульник, Бурлин, Чорній, Зеленевич, Медведь, Кошелюк, Тимофеенко, Бойко, Сторчоус.

Напомним: КДК ФФУ принял решение лишить ПФК «Сумы» статуса профессионального клуба за договорные матчи при прежнем руководстве, однако нынешнее подало апелляцию, поэтому команда доигрывает, как может: 1 очков 11 матчах при разнице 3-53.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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