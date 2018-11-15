«Сумыхимпром» без торгов заказал лома на 45 млн ПАО «Сумыхимпром» 17 мая заключило соглашение с ООО «Укрспецлом» о закупке лома на 45 млн. грн. (без НДС).

Об этом сообщается в системе «Прозорро». В день подписания договора было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее поставку 500 т вторичных черных металлов по 8900 грн. за тонну, пишут Наші гроші.

Нынешнюю закупку «Сумыхимпром» провел без аукциона, обнародовав лишь отчет о заключенной сделке. Всего с сентября 2016 года завод таким образом подписал договоров на 3,060 млрд. грн. из общей суммы сделок в 3,94 млрд. Стоимость большинства из них превышала порог для заказчиков в понимании закона «О публичных закупках» на товары и услуги в 200 тыс. грн., после которого нужно проводить открытые торги. Акции «Сумыхимпрома» принадлежат Фонду госимущества. Однако завод нельзя считать заказчиком по закону «О публичных закупках», потому что он подпадает под исключение о ведении деятельности на промышленной или коммерческой основе, а следовательно, не обязан проводить открытые торги в «Прозорро». При этом параллельно предприятие все же проводило другие закупки путем аукционов. Правда, это было в 2016 году и частично – 2017-м. С сентября 2017 г. оно окончательно перестало пользоваться этими процедурами.

Напомним, в 2011 г. «Сумыхимпром» был признан должником с долгами на 1,4 млрд. грн. В 2012 г. началась процедура санации предприятия. Фонд госимущества в 2015 году подал в суд иск о прекращении банкротства «Сумыхимпрома», обосновывая это тем, что производство было возбуждено незаконно. Четыре судебные инстанции, последней из которых был Верховный суд, ФГИУ проиграл. Кабмин планировал в 2018 году, до президентских выборов, продать 26 госкомпаний, среди которых был и «Сумыхимпром».