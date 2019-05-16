В Шостке прошли спасательно-полицейские учения Представители экстренных служб провели совместные командно-штабные учения.

28 мая в рамках командно-штабных учений гражданской защиты с органами и силами гражданской защиты в Шостке и Шосткинском районе прошли практические отработки по проведению спасательных и других неотложных работ на месте дорожно-транспортного происшествия.

По легенде учений на перекрестке автодороги Шостка - Ямполь и дороги к населенному пункту Мироновка произошло ДТП с гибелью людей. В результате столкновения микроавтобуса УАЗ и микроавтобуса ГАЗель погиб один из водителей, а еще 5 пассажиров автомобиля получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыл дежурный караул 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области для оказания помощи и деблокирования пострадавших из искореженных транспортных средств и предупреждения возможного возгорания автомобилей в результате утечки топлива.

Одновременно с этим специалисты экстренной медицины и медицины катастроф оказывали квалифицированную помощь пострадавшим и доставили их в ближайшее медицинское учреждение, а работники Национальной полиции устанавливали обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и осуществляли регулирование движения на месте столкновения.

По результатам проведения учений органы управления и силы гражданской защиты получили высокую оценку за оперативные и слаженные действия в условиях чрезвычайной ситуации.