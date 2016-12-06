У Сумах пройде театральний фестиваль «Веселка»

Щороку до Міжнародного захисту дітей на Сумщині проводиться обласний інтеграційно-театральний фестиваль людей з обмеженими фізичними можливостями «Веселка», мета якого сприяти виявленню їх індивідуальності у творчості та мистецтві. Цього року яскраве дійство відбудеться 30 травня 2019 року у приміщенні Сумського обласного театру для дітей та юнацтва. Урочисте відкриття фестивалю о 10:00.
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