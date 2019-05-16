В Сумах столкнулись легковушка и грузовой фургон Сегодня, 29 мая, на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, женщина за рулем «ДЭУ Ланос», начиная движения от обочины, не удостоверилась в безопасности своего маневра, не пропустила ехавший «Мерседес Вито» и допустила столкновение. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Водители договорились составить европротокол.