В Сумах столкнулись легковушка и грузовой фургон

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, женщина за рулем «ДЭУ Ланос», начиная движения от обочины, не удостоверилась в безопасности своего маневра, не пропустила ехавший «Мерседес Вито» и допустила столкновение. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Водители договорились составить европротокол.
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