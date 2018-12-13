В Сумах 6 претендентов на кресло директора роддома

До 23 мая отделом здравоохранения принимались заявления и документы от кандидатов на занятие вакантной должности директора коммунального некоммерческого предприятия «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Сумского городского совета.
Решением конкурсной комиссии участниками конкурса определены 6 претендентов:
- Орлова Елена Александровна;
- Бабко Анжела Михайловна;
- Юсюк Людмила Анатольевна;
- Кравцов Дмитрий Викторович;
- Рибянский Валентин Александрович;
- Чирва Ольга Викторовна.
Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 4 июня в 10:00 в каб. 59 помещения Сумского городского совета, по адресу - г. Сумы, площадь Независимости, 2.
Во время заседания конкурсной комиссией будут заслушаны конкурсные предложения участников, проведены собеседования и учтены соответствие участника конкурса и его конкурсного предложения установленным требованиям.
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