В Сумах 6 претендентов на кресло директора роддома 28 мая состоялось заседание конкурсной комиссии, в ходе которого были рассмотрены поданные заявления и документы от претендентов, решен вопрос о допуске претендентов для участия в конкурсе.

До 23 мая отделом здравоохранения принимались заявления и документы от кандидатов на занятие вакантной должности директора коммунального некоммерческого предприятия «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Сумского городского совета. Решением конкурсной комиссии участниками конкурса определены 6 претендентов: - Орлова Елена Александровна;

- Бабко Анжела Михайловна;

- Юсюк Людмила Анатольевна;

- Кравцов Дмитрий Викторович;

- Рибянский Валентин Александрович;

- Чирва Ольга Викторовна. Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 4 июня в 10:00 в каб. 59 помещения Сумского городского совета, по адресу - г. Сумы, площадь Независимости, 2. Во время заседания конкурсной комиссией будут заслушаны конкурсные предложения участников, проведены собеседования и учтены соответствие участника конкурса и его конкурсного предложения установленным требованиям.