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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах 6 претендентов на кресло директора роддома

28 мая состоялось заседание конкурсной комиссии, в ходе которого были рассмотрены поданные заявления и документы от претендентов, решен вопрос о допуске претендентов для участия в конкурсе.

До 23 мая отделом здравоохранения принимались заявления и документы от кандидатов на занятие вакантной должности директора коммунального некоммерческого предприятия «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Сумского городского совета.

Решением конкурсной комиссии участниками конкурса определены 6 претендентов:

- Орлова Елена Александровна;
- Бабко Анжела Михайловна;
- Юсюк Людмила Анатольевна;
- Кравцов Дмитрий Викторович;
- Рибянский Валентин Александрович;
- Чирва Ольга Викторовна.

Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 4 июня в 10:00 в каб. 59 помещения Сумского городского совета, по адресу - г. Сумы, площадь Независимости, 2.

Во время заседания конкурсной комиссией будут заслушаны конкурсные предложения участников, проведены собеседования и учтены соответствие участника конкурса и его конкурсного предложения установленным требованиям.

Общество Роддом
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