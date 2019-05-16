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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47224

В Сумах в аварию попал троллейбус

Сегодня, 29 мая, на улице Металлургов не разминулись легковой автомобиль и троллейбус.

На момент ДТП в коммунальном транспорте было шестеро пассажиров и водитель, в машине - водитель и его дочь. Никто не пострадал, пишет СТС.

Водитель легковушки говорит, что он выезжал со двора, а троллейбус как раз двинулся с остановки, и водитель троллейбуса не увидел машину в зеркале. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.

Полицейские утверждают, что водитель троллейбуса не убедился в безопасности своего маневра при смене направления движения.

«Дело будет передано в суд, санкция статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления от 6 месяцев до одного года», - комментирует старший инспектор пресс-службы УПП в Сумской области Олег Сологуб.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
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