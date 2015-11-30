В Сумах коммунальщики на полгода забыли европлитку

Также остались вывернуты бордюры. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Наталья Люлько.
«Долго думала как называется этот ленд-арт-объект возле парка «Сказка» напротив «Кристалла». Самое подходящее «Four seasons». Именно так, ведь уже три сезона: осень, зима, весна эта красота лежит посреди тротуара. Кто и что делал, почему бросил и сколько это ещё будет лежать, неизвестно. А что? Туристический сбор повысили, теперь и а-ля «Four seasons» в Сумах! Ура, товарищи! Это достижение, мои поздравления», - пише сумчанка.
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