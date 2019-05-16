В Шостке подорвали казино 28 мая около полуночи на линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный забросил в помещение, где располагается национальная лотерея некий предмет, который впоследствии взорвался.

Об этом сообщили в Шосткинском отделе полиции. На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство. Детали пока не сообщаются. По неофициальной информации, ни люди, ни имущество серьезно не пострадали, пишет Шостка.info.