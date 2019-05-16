В Шостке подорвали казино

Об этом сообщили в Шосткинском отделе полиции. На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство. Детали пока не сообщаются. По неофициальной информации, ни люди, ни имущество серьезно не пострадали, пишет Шостка.info.
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