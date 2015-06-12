В Сумах пройдет Олимпийский день Всеукраинский Олимпийский день пройдет 8 июня в городском парке имени И. Кожедуба

Изюминкой праздника по случаю Всеукраинского Олимпийского дня будут разминка с чемпионами, гонки на детских транспортных средствах, чемпионат «Ползунков» и другие.

Также в программе мероприятия - легкоатлетический пробег на дистанциях 50, 500 и 1000 м; соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, дартсу; легкоатлетическая эстафета «Формула 1» и другие.

Предварительная регистрация участников на месте проведения соревнований будет проходить с 9.00. Победители будут награждены призами от Национального Олимпийского комитета Украины, а все желающие - вкусной кашей.

К участию приглашаются спортсмены и любители здорового образа жизни, активные жители города и области.