Сумчанам розкажуть про новий український правопис Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Новий Український правопис: що змінилося?», що відбудеться 11 червня. Початок – о 18:30.

Чому з’явилася нова редакція Українського правопису? Які зміни внесли? Наскільки вони виправдані? Про це та інше розповість Алла Ярова. Алла Ярова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету. Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.