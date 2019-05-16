Сумчанину дали 6 лет за попытку передать в СИЗО наркотики 6 лет проведет за решеткой мужчина, который пытался передать товарищу в СИЗО наркотическое средство.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении неоднократно судимого мужчины, который в очередной раз совершил преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что в начале января 2019 года к нему обратился его знакомый, который содержится в Государственном учреждении «Сумской следственный изолятор», с просьбой передать ему наркотическое средство «опий ацетилированный». Чтобы избежать разоблачения, друзья договорились скрыть наркотик в куртке. Для этого мужчина дома приготовил наркотическое средство, пропитав им марлевый бинт, который затем спрятал в подкладку куртки. Далее он отдал куртку родственникам, которые не были осведомлены о наркотиках, и пытались передать ее в СИЗО. Однако сотрудники учреждения обнаружили тайник и изъяли куртку. Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено посуду с остатками вещества и ингредиенты для изготовления особо опасного наркотического средства «опий ацетилированный».

«В суде мужчина вину свою признал полностью. По приговору суда он осужден по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение, перевозка наркотических средств с целью сбыта или без таковой) к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Сергей Литвинов.