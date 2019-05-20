Сумчанам розкажуть про новий український правопис

Чому з’явилася нова редакція Українського правопису? Які зміни внесли? Наскільки вони виправдані? Про це та інше розповість Алла Ярова.
Алла Ярова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.
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