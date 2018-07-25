В Сумах на Аллее Героев АТО установили камеры видеонаблюдения

Как сообщила директор коммунального предприятия Елена Дяговец, по заказу департамента инфраструктуры города, на Аллее Славы дополнительно установили пять камер, одна из которых - управляемая смарт-камера. На модернизацию системы видеонаблюдения направили около 53 тыс. гривен. Также наладили обмен данными с правоохранительными органами.
«В последнее время фиксировались случаи надругательства над могилами на Аллее Славы, где похоронены наши герои. В ответ на это, мы обновили и усовершенствовали систему видеонаблюдения на этом объекте. Теперь здесь работают шесть камер. Призываю тех, кто намеревался прийти на Аллею Славы со злыми намерениями, оставить это святое место в покое», - сказал мэр Сум Александр Лысенко.
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