В Сумах на Аллее Героев АТО установили камеры видеонаблюдения КП «Инфосервис» усовершенствовало систему видеонаблюдения на Аллее Славы.

Как сообщила директор коммунального предприятия Елена Дяговец, по заказу департамента инфраструктуры города, на Аллее Славы дополнительно установили пять камер, одна из которых - управляемая смарт-камера. На модернизацию системы видеонаблюдения направили около 53 тыс. гривен. Также наладили обмен данными с правоохранительными органами.

«В последнее время фиксировались случаи надругательства над могилами на Аллее Славы, где похоронены наши герои. В ответ на это, мы обновили и усовершенствовали систему видеонаблюдения на этом объекте. Теперь здесь работают шесть камер. Призываю тех, кто намеревался прийти на Аллею Славы со злыми намерениями, оставить это святое место в покое», - сказал мэр Сум Александр Лысенко.