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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы

25-26 мая в Будапеште (Венгрия) проходил 10-й чемпионат Европы по бодибилдингу WBPF.

Сборная Украины заняла на турнире второе командное место. Одним из кирпичиков общего успеха стало выступление сумчанина Игоря Глуходеда, который стал чемпионом как в своей категории, так и абсолютным победителем турнира.

Спорт Бодибилдинг Игорь Глуходед
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Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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