Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы 25-26 мая в Будапеште (Венгрия) проходил 10-й чемпионат Европы по бодибилдингу WBPF.

Сборная Украины заняла на турнире второе командное место. Одним из кирпичиков общего успеха стало выступление сумчанина Игоря Глуходеда, который стал чемпионом как в своей категории, так и абсолютным победителем турнира.