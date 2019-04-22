Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы

Сборная Украины заняла на турнире второе командное место. Одним из кирпичиков общего успеха стало выступление сумчанина Игоря Глуходеда, который стал чемпионом как в своей категории, так и абсолютным победителем турнира.
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