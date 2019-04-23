В Сумах разыграли весенний кубок Теннисной академии 27-29 мая в Сумах состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТА1» среди юношей и девушек до 12 лет.

Участие в соревнованиях принимали теннисисты из г. Киев, Харьков, Сумы, Херсон, Новая Каховка и Шостка.

У мальчиков Степан Гвилава (Шостка) завоевал золото в одиночном разряде и в паре с Никитой Анищуком (Шостка). У девочек абсолютной чемпионкой соревнований стала воспитанница ТА Ангелина Малёванная. Ангелина завоевала золотые медали в одиночном разряде, в паре с Алисией Кудрявцевой (Харьков) и миксте с Матвеем Лемишко (ТА Сумы).

Результаты турнира:

Девочки. Одиночный разряд:

1-е место – Малёваная Ангелина (ТА), 2-е место – Кудрявцева Алисия (Харьков), 3-е место – Ткачёва Мария (Херсон).

Парный разряд: 1-е место – Малёваная Ангелина/Кудрявцева Алисия, 2-е место- Гриценко София/Соловей Екатерина (обе – ТА Сумы), 3-е место- Ткачёва Мария (Херсон)/Магдалинова Дарья (Новая Каховка).

Мальчики. Одиночный разряд:

1-е место – Гвилава Степан, 2-е место – Малев Дмитрий (Киев), 3-е место- Анищук Никита.

Парный разряд: 1-е место – Гвилава Степан/Анищук Никита, 2-е место- Трофименко Арсений/Юсюк Назар (оба – ТА Сумы), 3-е место- Лемишко Матвей (ТА Сумы)/Малев Дмитрий.

Микст: 1-е место- Малёваная Ангелина/Лемишко Матвей (оба – ТА Сумы), 2-е место- Ткачёва Мария/Трофименко Арсений, 3-е место разделили Мирошникова Диана/Сюркало Никита (оба – ТА Сумы) и Кудрявцева Алисия/Малев Дмитрий.