Сумская теннисистка выиграла «серебро» в Исландии

В турнире принимала участие воспитанница Сумской теннисной академии Елизавета Костюк. В парном разряде с эстонкой Brigita Arabella Kilp сумчанка заняла второе место, уступив в финале российско-французской паре. В одиночном разряде наша земляка дошла до полуфинала.
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