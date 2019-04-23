Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13182

Сумская теннисистка выиграла «серебро» в Исландии

В Исландии завершился теннисный турнир Kopavogur Open U16.

В турнире принимала участие воспитанница Сумской теннисной академии Елизавета Костюк. В парном разряде с эстонкой Brigita Arabella Kilp сумчанка заняла второе место, уступив в финале российско-французской паре. В одиночном разряде наша земляка дошла до полуфинала.

Спорт Теннис
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В Сумах разыграли весенний кубок Теннисной академии
Сегодня 11:00

В Сумах разыграли весенний кубок Теннисной академии

27-29 мая в Сумах состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТА1» среди юношей и девушек до 12 лет....

Сумская теннисистка выиграла турнир в Молдове
03.05.2019 21:41

Сумская теннисистка выиграла турнир в Молдове

Сегодня, 3 мая, в Кишиневе завершился юниорский (до 18 лет) турнир по теннису Cupa Chisinau....

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»
29.04.2019 11:55

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»
25.04.2019 14:40

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....

Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок»
23.04.2019 10:40

Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок»

20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет....

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Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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