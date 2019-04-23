Сумская теннисистка выиграла «серебро» в Исландии В Исландии завершился теннисный турнир Kopavogur Open U16.

В турнире принимала участие воспитанница Сумской теннисной академии Елизавета Костюк. В парном разряде с эстонкой Brigita Arabella Kilp сумчанка заняла второе место, уступив в финале российско-французской паре. В одиночном разряде наша земляка дошла до полуфинала.