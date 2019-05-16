Представитель бизнеса Коломойского будет баллотироваться в Верховную Раду от Сум от партии Зеленского?

"Достигнута договоренность между Тимошенко и Зеленским по Сумам. Кандидатом от команды Зе и партии "Слуга народа" в Сумах будет Владимир Лободин, директор торгового центра «Мануфактура», который принадлежит Игорю Коломойскому через ряд оффшорных компаний.

Уже известно, что сумская «Батькивщина» поддержит Лободина, но формально выдвинет заммэра Войтенко для агитации за партийный список. Взамен "Слуга народа» не будет выдвигать кандидата в мэры на следующих местных выборах и поддержит Александра Лысенко. Таким образом сумчанам светит узурпация власти «Батьківщиной» и Коломойским на следующие пять лет.

А наивные сумчане до сих пор верят в «социальные» лифты от Зеленского и подают заявки на объявленный сегодня конкурс. Объявили его как раз после того, как все уже решили и поделили!"