На Сумщине создали еще одну опорную школу Ямпольский районный совет создал опорную школу в Свессе.

Свесская специализированная школа I-III ступеней №2 «лицей» признана опорным учреждением Свесского образовательного округа.

Такое решение приняли депутаты на основании результатов специально объявленного конкурса. При этом, единственной филиалом заведения стал Княжицкий учебно-воспитательный комплекс, который теперь потерял статус самостоятельного юридического лица, пишет Ямпіль.info.