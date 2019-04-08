На Сумщине создали еще одну опорную школу

Свесская специализированная школа I-III ступеней №2 «лицей» признана опорным учреждением Свесского образовательного округа.
Такое решение приняли депутаты на основании результатов специально объявленного конкурса. При этом, единственной филиалом заведения стал Княжицкий учебно-воспитательный комплекс, который теперь потерял статус самостоятельного юридического лица, пишет Ямпіль.info.
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