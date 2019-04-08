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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52201

На Сумщине создали еще одну опорную школу

Ямпольский районный совет создал опорную школу в Свессе.

Свесская специализированная школа I-III ступеней №2 «лицей» признана опорным учреждением Свесского образовательного округа.

Такое решение приняли депутаты на основании результатов специально объявленного конкурса. При этом, единственной филиалом заведения стал Княжицкий учебно-воспитательный комплекс, который теперь потерял статус самостоятельного юридического лица, пишет Ямпіль.info.

Общество Опорная школа Свесса Ямпольский район
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«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
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«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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