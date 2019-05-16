В Сумах будут судить убийцу собственной матери До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, убившему собственную мать.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего сумчанина, который лишил жизни собственную мать, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Событие произошло 10 марта 2019 года в г. Сумы. Нигде не работающий сумчанин проживал вместе с матерью. Его привычный день начинался с бутылки спиртного. Не стало исключением и то утро. К обеду человек был уже навеселе. Мать не выдержала такого зрелища и начала упрекать сына. Слушать морали мужчина не хотел, подошел к ней и ударил несколько раз рукой по лицу. Женщина, которая перенесла два инсульта, не могла сопротивляться сыну. Очевидно, мать и в дальнейшем пыталась воспитывать сына, потому что через некоторое время он снова подошел к ней, снял беспомощную женщину с кровати и продолжил наносить удары уже ногами.

В тот же день 64-летнюю женщина была доставлена в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы конечностей и туловища. Несмотря на все старания врачей спасти ей жизнь, от полученных травм пациентка умерла 17 марта 2019 года.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Приговор обвиняемый ждет в СИЗО», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Владимир Передерий.