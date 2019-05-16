Кто из сумчан сегодня без воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.
Соответствующие работы ООО «УК «Сумытехнобудсервис» будет проводить в доме по ул. И. Сирко, 17 (замена труб по холодной и горячей воде), ООО «УК «ДОМКОМ-СУМЫ» в доме по ул. Рыбалко, 1 (замена полотенцесушителя в квартире), КП «Сумытеплоэнергоцентраль» будет проводить в домах по адресам: пр-т Лушпы, 7 (замена кранов по холодной и горячей воде), ул. Харьковская, 7, ул. Харьковская 1/1 и ул. Харьковская 3/2 (замена стояков холодной и горячей воды); ООО «Форекс плюс» будет проводить в домах по адресам: ул. Металлургов, 24 (установка счетчиков холодной воды), ул. Ремесленная, 25 и ул. Холодногорская, 41 (замена кранов в квартирах).
Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.
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