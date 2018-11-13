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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине депутаты сняли поселкового голову

Депутаты Кириковской ОТГ Великописаревского района досрочно прекратили полномочия главы поселкового совета.

Насыщенной на события оказалась сессия Кириковского поселкового совета, которая состоялась во вторник, 28 мая.

Еще до начала пленарного заседания был объявлен коллективный депутатский запрос, касающийся досрочного прекращения полномочий поселкового головы Ивана Мороза. Далеко не с первой попытки, но все же запрос был вынесен на рассмотрение сессии, создана счетная комиссия и проведена процедура тайного голосования. По результатам голосования: 23 - за, 3 - против - принято решение о досрочном прекращении полномочий поселкового головы и временно возложено исполнение его обязанностей на секретаря поселкового совета, пишет сайт облсовета.

Политика Великописаревский район Кириковка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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