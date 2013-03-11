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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40371

С 1 июля изменится стоимость оформления биометрических документов

Как сообщают в управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», с 1 июля изменится стоимость оформления паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Рост стоимости изготовления документов связан с тем, что Правительством приняты новые соответствующие суммы стоимости услуг при оформлении загранпаспорта и ID-карты. Согласно внесенным изменениям, с 1 июля новая стоимость оформления вышеуказанных документов будет составлять:

- при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (ранее 279 грн);

- при оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн (ранее 366 грн);

- при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (ранее 557,32 грн);

- при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) - 1034 грн (ранее 810,32 гривен).

Кроме этого, в сумском ЦПАУ отмечают необходимость своевременного получения готовых паспортных документов в территориальных подразделениях миграционной службы области. Ведь в соответствии с Порядком оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, в том числе для выезда за границу, паспортные документы, не полученные владельцем в течение года, считаются недействительными, погашаются и уничтожаются в соответствии с законодательством.

Проверить состояние оформления документа можно на официальном сайте ГМС Украины по ссылке и с помощью чат-бота ГМС в мессенджерах Viber и Telegram, который уведомляет о каждом новом этапе оформления документа до момента его прибытия в территориальное подразделение.

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