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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26333

В Сумах спасатели подняли мужчину из глубокого оврага

29 мая в 19:40 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы в районе ул. Героев Крут пожилой мужчина оказался в глубоком овраге и не мог выбраться.

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели спустились вниз оврага, глубина которого составляла около 7 м. Специалисты надели на мужчину специальный ремень с карабином и, подстраховывая под руки, с помощью спасательной веревки подняли наверх. Работники Службы спасения перенесли его в «скорую» для оказания необходимой помощи.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники.

Общество Спасатели
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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