В Сумах спасатели подняли мужчину из глубокого оврага

По предварительным данным, в г. Сумы в районе ул. Героев Крут пожилой мужчина оказался в глубоком овраге и не мог выбраться.
На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели спустились вниз оврага, глубина которого составляла около 7 м. Специалисты надели на мужчину специальный ремень с карабином и, подстраховывая под руки, с помощью спасательной веревки подняли наверх. Работники Службы спасения перенесли его в «скорую» для оказания необходимой помощи.
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