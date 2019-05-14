В Сумах спасатели подняли мужчину из глубокого оврага 29 мая в 19:40 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы в районе ул. Героев Крут пожилой мужчина оказался в глубоком овраге и не мог выбраться.

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели спустились вниз оврага, глубина которого составляла около 7 м. Специалисты надели на мужчину специальный ремень с карабином и, подстраховывая под руки, с помощью спасательной веревки подняли наверх. Работники Службы спасения перенесли его в «скорую» для оказания необходимой помощи.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники.