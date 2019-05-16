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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20309

В Сумах несколько районов останутся без воды

КП «Горводоканал» сообщает, что ночью не будет работать Пришибский водозабор.

В ночь с 30 на 31 мая в 1:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы водопроводной сети на территории станции.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома р-нов Химгородок и Басы, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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