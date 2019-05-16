В Сумах несколько районов останутся без воды

В ночь с 30 на 31 мая в 1:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы водопроводной сети на территории станции.
Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома р-нов Химгородок и Басы, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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