В супермаркете «Рона» эвакуировали посетителей 29 мая в г. Сумы прошли учения на базе строительного супермаркета ООО «ТПК «Рона Маркет».

Прежде всего, спасателям продемонстрировали помещения центра, общая площадь которого составляет около 2 тыс. кв. м. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осмотрели, в каком состоянии находятся пути эвакуации, внутренние пожарные краны и огнетушители.

Персонал заведения рассказал, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А для проверки их знаний, было сымитирован условный пожар в отделе лакокрасочных товаров. После срабатывания пожарной сигнализации проводилась эвакуация посетителей на улицу.

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звена газодымозащитной службы обследовали помещения супермаркета, где обнаружили условный очаг горения и направили основные усилия на его ликвидацию и защиту смежных помещений. Также, отрабатывалось развертывание автолестницы, которая позволяет проводить доставку личного состава и проведения тушения с кровли, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.