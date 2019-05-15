В супермаркете «Рона» эвакуировали посетителей

Прежде всего, спасателям продемонстрировали помещения центра, общая площадь которого составляет около 2 тыс. кв. м. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осмотрели, в каком состоянии находятся пути эвакуации, внутренние пожарные краны и огнетушители.
Персонал заведения рассказал, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А для проверки их знаний, было сымитирован условный пожар в отделе лакокрасочных товаров. После срабатывания пожарной сигнализации проводилась эвакуация посетителей на улицу.
К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звена газодымозащитной службы обследовали помещения супермаркета, где обнаружили условный очаг горения и направили основные усилия на его ликвидацию и защиту смежных помещений. Также, отрабатывалось развертывание автолестницы, которая позволяет проводить доставку личного состава и проведения тушения с кровли, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
29 мая в 19:40 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи....
Представители экстренных служб провели совместные командно-штабные учения....
22 травня відбувся День цивільного захисту в дитячому садочку «Посмішка» у Сумах....
Працівниками Сумського міського відділу Управління ДСНС України у Сумській області проводяться перевірки з підготовки до відкриття дитячих оздоровчих таборів відпочинку,...
14 мая в 14:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Гостиннодворской в г. Ромны....