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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04178

В супермаркете «Рона» эвакуировали посетителей

29 мая в г. Сумы прошли учения на базе строительного супермаркета ООО «ТПК «Рона Маркет».

Прежде всего, спасателям продемонстрировали помещения центра, общая площадь которого составляет около 2 тыс. кв. м. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осмотрели, в каком состоянии находятся пути эвакуации, внутренние пожарные краны и огнетушители.

Персонал заведения рассказал, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А для проверки их знаний, было сымитирован условный пожар в отделе лакокрасочных товаров. После срабатывания пожарной сигнализации проводилась эвакуация посетителей на улицу.

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звена газодымозащитной службы обследовали помещения супермаркета, где обнаружили условный очаг горения и направили основные усилия на его ликвидацию и защиту смежных помещений. Также, отрабатывалось развертывание автолестницы, которая позволяет проводить доставку личного состава и проведения тушения с кровли, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Рона Спасатели Учения
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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