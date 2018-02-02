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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59218

В Конотопском лесхозе открыли музей леса

В Конотопском лесхозе начал работать лесоводственно-просветительский центр «Музей леса и охоты».

Его обустроили в центральной усадьбе предприятия и открыли во время выездной коллегии Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Презентацию музея провели ученики школьного лесничества.

В официальном открытии центра приняли участие руководители Конотопского района, начальник Сумского ОУЛОХ и директора лесхозов области.

«Создание центра ориентировано на воспитание будущей лесоводческой смены», - сказал во время торжеств директор Конотопского лесхоза Виталий Баранов.

«Вниманию посетителей - некоторые материалы по истории Конотопского лесхоза, собранная основана информация о динамике ведения на предприятии хозяйствования по всем направлениям деятельности, представлены отдельные образцы орудий лесоводческого труда, срезы основных лесообразующих древесных пород, чучела нескольких видов охотничьих животных и т.д.», - детализировал директор лесхоза. По его словам, с открытием центра предприятие планирует расширить ведение просветительской деятельности, ведь планируется организация разновозрастных экскурсий, уроков природы, практических занятий школьного лесничества.

Первыми посетителями центра стали участники выездной коллегии. А содержательную и интересную экскурсию провели для них воспитанники действующего при лесхозе ученического лесничества.

Общество Конотопский лесхоз
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