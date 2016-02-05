Сумские чиновники поехали в Киев поесть и помолиться

По словам организаторов, в этом году Национальный молитвенный завтрак собрал рекордное количество участников. От Сумской области в завтраке приняли участие глава области Николай Клочко, его первый зам Вадим Акперов и руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Название нынешнего завтрака «Бог. Семья. Украина», и открылся он молитвой за Украину «Боже великий единый».
Традиционно ведущими молитвенного завтрака являются народные депутаты Павел Унгурян и Оксана Билозир. Среди гостей этого торжественного действа народные депутаты, государственные деятели, духовенство, артисты, общественность.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко зачитал во время молитвенного завтрака молитву за развитие и процветание украинской земли.
Также присутствовали политики других стран, в частности, конгрессмен от штата Мичиган США Тим Уолберг, глава делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Харлоу, советник президента Рональда Рейгана Марк Нутл.
Справка. Парламентские молитвенные завтраки является традицией многих демократических стран мира и служат местом объединения и понимания политиков и чиновников. 60 лет такие молитвенные завтраки происходят в Конгрессе США и Европарламенте, а также в Германии, Норвегии и других странах. Уже восемь лет подряд молитвенные завтраки проходят и в Украине. По традиции, во время завтрака проводят благотворительную акцию. В этом году собирают средства для приобретения оборудование для онкобольных детей.
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