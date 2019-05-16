На Сумщине поймали заезжих воров-гастролеров Двое ранее судимых жителей Черниговской области в Конотопе за один день успели обокрасть две квартиры.

Оба сообщения о квартирных кражах в Конотопский отдел полиции поступили от владельцев жилья. Последние, вернувшись вечером после работы домой, обнаружили, что в их домах «похозяйничали» посторонние лица. В первом случае из квартиры исчезли 3 телефона, денежные средства в сумме 2300 гривен и серебряные украшения, во втором - духи, солнцезащитные очки, продукты питания.

Проведя ряд первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, правоохранители установили, что оба преступления совершили жители Черниговской области в возрасте 32-х и 37-ми лет. Вещи, которые они украли из обеих квартир, злоумышленники сбыть не успели, и имели их при себе в момент задержания. Под давлением таких очевидных доказательств воры быстро признались в содеянном. При этом пояснили: квартиры выбирали случайным образом - звонили в дверь и, если никто не открывал, пытались открыть двери, подбирая ключ или с помощью других подручных средств.

«Примечательно, что оба уже имели проблемы с законом: один был ранее судим за наркопреступления, другой - за нанесение тяжких телесных повреждений, разбой и имущественные преступления, - говорит Сергей Несмашный, начальник Конотопского отдела полиции. - Сейчас же их действия квалифицируются по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет».

Сейчас оба правонарушителя уже задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении им о подозрении в содеянном и избрании меры пресечения. Полиция же проверяет их на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.