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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33196

Бурынские полицейские разыскали «вагонного» вора

В поезде 23-летний житель Днепропетровской области украл у жительницы Сумщины рюкзак, в котором находился кошелек с деньгами.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 35-летней жительницы Конотопа о том, что неизвестный мужчина похитил у нее кошелек с деньгами. Заявительница рассказала: когда она поездом возвращалась из Харькова, в ее купе в Люботине подсел незнакомый молодой человек. Когда же она стала собираться выходить на своей станции в Конотопе, спутник уже ушел. Доставая из-под сиденья свои вещи, женщина обнаружила пропажу своего рюкзака, в котором находился кошелек с тысячей гривен. В разговоре с проводником выяснила, что хотя тот примет пассажира не запомнил, однако утверждал, что молодой человек вышел на станции «Путивль» (в Бурыни).

Уже на следующий день правоохранителям удалось установить преступника. Им оказался 23-летний житель Днепропетровской области. Юношу нашли и опросили. Он рассказал: воспользовался для кражи моментом, когда его спутница выходила в туалетную комнату. Украденный рюкзак оставил в соседнем купе, кошелек забрал с собой. Полученные таким образом деньги буквально за час потратил на собственные нужды.

По факту кражи следователи открыли уголовное производство по с. 185 ч.1 УК Украины (кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Впрочем, дальнейшую судьбу юноши решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Поезд
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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