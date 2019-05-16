Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:171

Жительница Шостки за полгода так и не дождалась заказанного через Интернет товара

Поверив положительным отзывам в социальной сети по продавцу зеркал, женщина заказала у него понравившийся товар и сделала предоплату. Впрочем, зеркала она так и не дождалась.

Найдя в социальной сети объявление о продаже гримерного зеркала по привлекательной цене, 30-летняя жительница Шостки решила сделать заказ. Она пересмотрела отзывы по отношению к продавцу, которые в большинстве своем оказались весьма положительными, и решилась на акционное предложение: при полной предоплате - доставка бесплатная.

Перечислив на указанный номер банковской карточки 1510 гривен, женщина стала ждать заказ. Однако товар так и не был доставлен. Полгода велась переписка в социальной сети между продавцом и покупателем, при которой владелец товара обещал его доставить в ближайшее время. Впрочем, слова так и остались словами, а потерпевшая женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам с призывом быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
view counter

По тематике

Вчера 18:02

По факту взрыва в Шостке полиция открыла уголовное производство

Происшествие произошло 28 мая в Шостке, в 23:30. Неизвестные забросили предмет, который взорвался в помещении Украинской национальной лотереи «Золотой кубок»....

Вчера 17:10

В Шостке подорвали казино

28 мая около полуночи на линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный забросил в помещение, где располагается национальная лотерея...

В Шостке прошли спасательно-полицейские учения
Вчера 16:04

В Шостке прошли спасательно-полицейские учения

Представители экстренных служб провели совместные командно-штабные учения....

Вчера 15:13

Фейковый полицейский выманил у жительницы Сумщины 5 тысяч

Очередной жертвой телефонного мошенника стала 59-летняя женщина с Глуховщины....

Участковые изъяли у шосткинца оружие, патроны и наркотики
Вчера 13:49

Участковые изъяли у шосткинца оружие, патроны и наркотики

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» полицейские нашли во дворе у 47-летнего мужчины револьвер, патроны к нему, посев конопли и...

Новости

В Сумах продолжается прием документов на выплату помощи многодетным семьям
Сегодня 14:52
Сумские пограничники обнаружили автомобиль в розыске
Сегодня 14:43
Президент Украины может приехать на Сумщину в конце августа
Сегодня 14:32
Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю
Сегодня 14:19
Жительница Шостки за полгода так и не дождалась заказанного через Интернет товара
Сегодня 14:17
В Сумах будут судить вора благотворительных средств из храмов
Сегодня 14:15
Бурынские полицейские разыскали «вагонного» вора
Сегодня 13:33
На Сумщину приехал замминистра по делам ветеранов
Сегодня 13:02
В Конотопском лесхозе открыли музей леса
Сегодня 12:59
Больше сотни зарегистрированных на ВНО по английскому не явились на тестирование (видео)
Сегодня 12:34
В Сумах несколько районов останутся без воды
Сегодня 12:20
Гандболисты СумГУ - бронзовые призеры Студенческой лиги Украины
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.