Жительница Шостки за полгода так и не дождалась заказанного через Интернет товара Поверив положительным отзывам в социальной сети по продавцу зеркал, женщина заказала у него понравившийся товар и сделала предоплату. Впрочем, зеркала она так и не дождалась.

Найдя в социальной сети объявление о продаже гримерного зеркала по привлекательной цене, 30-летняя жительница Шостки решила сделать заказ. Она пересмотрела отзывы по отношению к продавцу, которые в большинстве своем оказались весьма положительными, и решилась на акционное предложение: при полной предоплате - доставка бесплатная.

Перечислив на указанный номер банковской карточки 1510 гривен, женщина стала ждать заказ. Однако товар так и не был доставлен. Полгода велась переписка в социальной сети между продавцом и покупателем, при которой владелец товара обещал его доставить в ближайшее время. Впрочем, слова так и остались словами, а потерпевшая женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам с призывом быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.