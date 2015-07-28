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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57262

На Сумщині закопали «бурлючий скарб»

29 травня в урочищі Бурлюк (колишній хутір Семиротівщина) на Лебединщині закопали скарб ціною близько тисячі доларів.

Про це повідомив сумський художник Костянтин Аленінський у Фейсбуці.

«Там таке закопали... що слів немає.. Римські срібні монети, хрести Русі, фібули, медалі тощо... Урочище Бурлюк (колишня Семиротівщина) - платформа творчих експериментів... Концепція - ми прийняли інформацію з минулого, зробили внесли сучасний власний додаток і продовжили шлях у часі речей у вигляді скарбу для майбутніх поколінь... Що вони подумають, коли таке знайдуть? В нас є надія, що його не викопають ось-ось, і він дотягне до 3 тисячоліття».

Общество Бурлюк Клад
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«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
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CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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20:40—55 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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