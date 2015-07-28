На Сумщині закопали «бурлючий скарб» 29 травня в урочищі Бурлюк (колишній хутір Семиротівщина) на Лебединщині закопали скарб ціною близько тисячі доларів.

Про це повідомив сумський художник Костянтин Аленінський у Фейсбуці.

«Там таке закопали... що слів немає.. Римські срібні монети, хрести Русі, фібули, медалі тощо... Урочище Бурлюк (колишня Семиротівщина) - платформа творчих експериментів... Концепція - ми прийняли інформацію з минулого, зробили внесли сучасний власний додаток і продовжили шлях у часі речей у вигляді скарбу для майбутніх поколінь... Що вони подумають, коли таке знайдуть? В нас є надія, що його не викопають ось-ось, і він дотягне до 3 тисячоліття».