На Сумщині закопали «бурлючий скарб»

Про це повідомив сумський художник Костянтин Аленінський у Фейсбуці.
«Там таке закопали... що слів немає.. Римські срібні монети, хрести Русі, фібули, медалі тощо... Урочище Бурлюк (колишня Семиротівщина) - платформа творчих експериментів... Концепція - ми прийняли інформацію з минулого, зробили внесли сучасний власний додаток і продовжили шлях у часі речей у вигляді скарбу для майбутніх поколінь... Що вони подумають, коли таке знайдуть? В нас є надія, що його не викопають ось-ось, і він дотягне до 3 тисячоліття».
Об этом сообщил сумской художник Константин Аленинский, который и подарил уникальный экспонат Лебединскому художественному музею....
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