В Сумах продолжается прием документов на выплату помощи многодетным семьям Департамент социальной защиты населения продолжает прием документов для назначения пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

По информации департамента, данная помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка и выплачивается в размере 1700 грн ежемесячно до достижения ребенком 6-летнего возраста.

Для назначения пособия одному из родителей по предъявлению паспорта гражданина Украины необходимо подать: удостоверение родителей многодетной семьи и удостоверение ребенка из многодетной семьи; свидетельство о рождении всех детей. Вышеуказанные документы нужно подавать с предъявлением оригинала.

Для сумчан, которые обратятся в период с мая по июнь за предоставлением помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, указанная помощь назначается с 1 апреля текущего года.

По вопросу назначения пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях необходимо обращаться в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 17:00, в субботу - с 8:00 до 13:00. Телефоны для предварительной записи на прием: 60-45-06, 63-54-97, телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Прием документов также осуществляется по месту жительства граждан по адресу: ул. Интернационалистов, 21 (тел.: 60-44-21), ул. Ахтырская, 11 (тел.: 79-31-62) и ул. Романа Атаманюка, 41 (тел. 79-31-52).