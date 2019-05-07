Гандболисты СумГУ - бронзовые призеры Студенческой лиги Украины

Кроме команды СумГУ, за награды боролись команды ЛНУ им. Т. Шевченко и ЗНТУ. Сразу стало понятно, что соперники не самые простые (игроки Суперлиги), однако необходимо играть и набираться опыта. Сумчане боролись в обеих играх, но разница в классе оказалась сверхбольшой. ЗНТУ - СумГУ 51:27 и ЛНУ - СумГУ 41:24.
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Студенты СумГУ стали бронзовыми призерами Универсиады Украины по мужскому волейболу.... 3
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