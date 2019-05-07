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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19183

Гандболисты СумГУ - бронзовые призеры Студенческой лиги Украины

С 27 по 30 мая в Запорожье проходил финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди студенческих команд.

Кроме команды СумГУ, за награды боролись команды ЛНУ им. Т. Шевченко и ЗНТУ. Сразу стало понятно, что соперники не самые простые (игроки Суперлиги), однако необходимо играть и набираться опыта. Сумчане боролись в обеих играх, но разница в классе оказалась сверхбольшой. ЗНТУ - СумГУ 51:27 и ЛНУ - СумГУ 41:24.

Бесценный опыт и бронзовые награды первых студенческих соревнований по гандболу едут в Сумы.

Спорт Гандбол СумГУ
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12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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