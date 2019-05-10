Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34325

Больше сотни зарегистрированных на ВНО по английскому не явились на тестирование (видео)

Почти две тысячи школьников сдавали внешнее независимое оценивание по английскому языку в Сумах и Шостке.

137 зарегистрированных абитуриентов не пришло на тестирование, которое прошло в 11 пунктах проведения 28 мая. Среди них было пять городских школ и все вузы областного центра, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В этом году перед проведением тестирования инструкторы в классах включали фрагмент аудиозаписи, чтобы будущие абитуриенты смогли убедиться в качестве звука. По словам Олега Токаренко, ответственного за пункт тестирования, нарушений и жалоб не было:

Тест состоял из 59 заданий, разделенных на четыре части: «Понимание речи на слух», «Чтение», «Использование языка» и «Письмо».

Кроме словарного запаса и знания английской грамматики, тест проверил и общий уровень развития. Последнее из заданий предлагало написать сочинение об известном человеке.

Валерия Ханикова, куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования, рассказала:

«На протяжении ВНО по английскому языку сегодня было удалено два человека по городу Сумы. Это представители учреждений общего и среднего образования, у которых была изъята шпаргалка и технические средства. Также на сегодняшний день мы имеем одно апелляционное обращение к процедуре проведения по аудированию».

Результаты внешнего независимого оценивания по английскому языку разместят на информационных страницах участников до 20 июня.

Общество Английский язык ВНО
view counter

По тематике

28.05.2019 09:37

Пять участников не явились на ВНО по иностранным языкам в Сумах (видео)

Пятеро участников не появились на ВНО по немецкому и испанскому языкам в Сумах....

24.05.2019 10:06

На Сумщине почти 300 участников ВНО по украинскому не явились на тестирование (видео)

На втором внешнем независимом оценивании на Сумщине зарегистрировали 10 нарушений....

22.05.2019 10:16

На Сумщине во время ВНО по математике зарегистрировали четыре нарушения (видео)

В Сумской области во время внешнего независимого оценивания по математике зарегистрировали четыре нарушения....

14.05.2019 12:38

Сумські рятувальники перевіряють пункти проведення ЗНО

З 21 травня по 13 червня 2019 року в Сумській області відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників системи загальної...

ВНО-2019: в каких случаях можно подать апелляцию
10.05.2019 09:04

ВНО-2019: в каких случаях можно подать апелляцию

Во вторник, 21 мая, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2019....

Новости

В Сумах продолжается прием документов на выплату помощи многодетным семьям
Сегодня 14:52
Сумские пограничники обнаружили автомобиль в розыске
Сегодня 14:43
Президент Украины может приехать на Сумщину в конце августа
Сегодня 14:32
Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю
Сегодня 14:19
Жительница Шостки за полгода так и не дождалась заказанного через Интернет товара
Сегодня 14:17
В Сумах будут судить вора благотворительных средств из храмов
Сегодня 14:15
Бурынские полицейские разыскали «вагонного» вора
Сегодня 13:33
На Сумщину приехал замминистра по делам ветеранов
Сегодня 13:02
В Конотопском лесхозе открыли музей леса
Сегодня 12:59
Больше сотни зарегистрированных на ВНО по английскому не явились на тестирование (видео)
Сегодня 12:34
В Сумах несколько районов останутся без воды
Сегодня 12:20
Гандболисты СумГУ - бронзовые призеры Студенческой лиги Украины
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.