Больше сотни зарегистрированных на ВНО по английскому не явились на тестирование (видео) Почти две тысячи школьников сдавали внешнее независимое оценивание по английскому языку в Сумах и Шостке.

137 зарегистрированных абитуриентов не пришло на тестирование, которое прошло в 11 пунктах проведения 28 мая. Среди них было пять городских школ и все вузы областного центра, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В этом году перед проведением тестирования инструкторы в классах включали фрагмент аудиозаписи, чтобы будущие абитуриенты смогли убедиться в качестве звука. По словам Олега Токаренко, ответственного за пункт тестирования, нарушений и жалоб не было:

Тест состоял из 59 заданий, разделенных на четыре части: «Понимание речи на слух», «Чтение», «Использование языка» и «Письмо».

Кроме словарного запаса и знания английской грамматики, тест проверил и общий уровень развития. Последнее из заданий предлагало написать сочинение об известном человеке.

Валерия Ханикова, куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования, рассказала:

«На протяжении ВНО по английскому языку сегодня было удалено два человека по городу Сумы. Это представители учреждений общего и среднего образования, у которых была изъята шпаргалка и технические средства. Также на сегодняшний день мы имеем одно апелляционное обращение к процедуре проведения по аудированию».

Результаты внешнего независимого оценивания по английскому языку разместят на информационных страницах участников до 20 июня.