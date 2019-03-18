Сумские «Вороны» впервые проиграли

В северо-восточной группе дивизиона Б высшей лиги встречались "Poltava Wild Hogs" - "Ворони". Первую игру сумчане выиграли 20:0, вторую – проиграли 7:17.
После 6 игр у «Воронов» 5 побед и первое место в турнирной таблице.
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