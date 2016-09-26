На Сумщину приехал замминистра по делам ветеранов На Сумщине с рабочей поездкой находится первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган.

В ходе поездки Григорий Галаган посетил областной клинический госпиталь ветеранов войны, также в программе его пребывания - Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей в городе Сумы.

Кроме того, первый заместитель Министра примет участие в подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством по делам ветеранов Украины и Сумской областной государственной администрацией.