На Сумщину приехал замминистра по делам ветеранов

В ходе поездки Григорий Галаган посетил областной клинический госпиталь ветеранов войны, также в программе его пребывания - Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей в городе Сумы.
Кроме того, первый заместитель Министра примет участие в подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством по делам ветеранов Украины и Сумской областной государственной администрацией.
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