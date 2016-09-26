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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02266

На Сумщину приехал замминистра по делам ветеранов

На Сумщине с рабочей поездкой находится первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган.

В ходе поездки Григорий Галаган посетил областной клинический госпиталь ветеранов войны, также в программе его пребывания - Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей в городе Сумы.

Кроме того, первый заместитель Министра примет участие в подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством по делам ветеранов Украины и Сумской областной государственной администрацией.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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