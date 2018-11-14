Дочь экс-нардепа от Сум судится за школьную землю Сегодня, 30 мая, в Хозяйственном суде Сумской области состоялось заседание по иску предпринимателя Ольги Крамаренко к Сумскому городскому совету об отмене его решения «О предоставлении земельного участка в постоянное пользование КУ «Сумская школа № 12».

Ольга Крамаренко является дочерью бывшего нардепа от «Батькивщины» Ивана Сидельника. Последний был народным депутатом Украины 5-го и 6-го созывов от «Блока Юлии Тимошенко», в течение 10 лет возглавлял Сумскую областную организацию «ВО «Батькивщина». В 2010-м он был исключен из фракции «БЮТ» в Верховной Раде за сотрудничество с тогдашней коалицией регионалов, пишет sumy.today.

В начале заседания представитель ответчика Игорь Заика подал ходатайство о коллегиальном рассмотрении этого дела в составе трех судей. По его словам, это необходимо в связи с большим общественным резонансом дела. Судья Александр Коваленко ходатайство удовлетворил.

«В сентябре прошлого года городской совет принял два решения о намерениях распорядиться этим земельным участком, а именно создать место для отдыха детей. В связи с этим было дано поручение Департаменту ресурсных платежей направить обращение о добровольном решении вопроса пользования земельным участком. Никакие права истца не ущемляются. Вместе с тем он желает оставить земельный участок в своем пользовании», - пояснил Игорь Заика.

Напомним: речь идет о земельном участке возле школы № 12 по ул. Засумская, где был построен одноэтажный цветочный павильон. После того, как началась так называемая реконструкция павильона, на его месте был вырыт пятиметровый котлован. Кроме этого, сейчас в Ковпаковском райсуде Сум рассматривается другое дело по иску Сумского горсовета и гимназии №1 об освобождении самовольно занятого земельного участка. Здесь ответчиками являются Татьяна Василенко и ФЛП Ольга Крамаренко.