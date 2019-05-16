Президент Украины может приехать на Сумщину в конце августа Его пригласили на традиционный фестиваль под открытым небом – KvartalFEST – в Подопригорах Лебединского района.

Ко Дню Независимости Украины на Лебединщине возле села Подопригоры состоится традиционный фестиваль под открытым небом - KvartalFEST.

О подготовке к нынешнему мероприятия и его особенности рассказали на брифинге организатор KvartalFEST Артем Михайличенко, генеральный директор группы компаний UKRAVIT - генерального партнера KvartalFEST Виталий Ильченко и глава Украинского молодежного совета Михаил Ананченко.

Как рассказал Артем Михайличенко, в этом году традиции не изменяют, и фестиваль состоится, как и четыре раза до этого, в конце лета, а именно 23 августа. Придерживаются организаторы мероприятия и провозглашенного изначально принципа - фестиваль остается вне политики.

«Как у нас был фестиваль без политики, так без политики он и остается. Всегда наш фестиваль имел одну цель - мы стремились объединить всю Сумщинуи всю Украину. Мы сшиваем страну, а не разъединяем ее по различным направлениям», - сказал организатор KvartalFEST.

Студия «Квартал 95» привезет в Подопригоры новую программу, которая еще не транслировалась по телевидению. Компанию кварталовцам-мужчинам составят девушки из «Женского квартала» со своими лучшими номерами.

«Квартал 95» будет почти в полном составе. Один представитель не приедет, хотя ... мне кажется, главная интрига этого фестиваля - будет ли присутствовать Президент Украины. Приглашение он получил, и все может быть, и Президент может приехать на фестиваль», - отметил Артем Михайличенко.

Благодаря хорошему другу фестиваля - группе компаний UKRAVIT, зрители смогут увидеть вживую выступления звезд украинского шоу-бизнеса топ уровня.

Кто именно из украинских звезд примет в этом году участие в фестивале, организаторы пока держат в тайне. А вот что уже известно, так это то, что традиционно посетители фестиваля смогут посмотреть выступления лучших коллективов Сумщины, приобрести эксклюзивные изделия мастеров края, попробовать вкусные блюда, попробовать себя в различных конкурсах и казацких забавах. Также в рамках фестиваля состоятся парад вышиванок (владелец лучшей получит специальный приз), фан-встреча с топовыми блогерами, показ фильмов студии «Квартал 95» под открытым небом. А еще организаторы вознамерились повторить практику развертывания городка куреней, которые представляли различные уголки Сумской области, а, возможно, и не только ее, расширить детскую зону.

Также в планах обустроить для молодежи палаточный городок.

«В прошлом году мы провели с участием молодежи флешмоб, в этом году хотим пойти дальше и, если будет желание молодежи, организовать на два дня палаточный городок. Возможно, организуем кинопросмотр под открытым небом, сделаем еще более масштабный флешмоб», - сообщил Михаил Ананченко.

Фестиваль стартует 23 августа примерно в 15:00. Вход, как всегда, бесплатный., пишет сайт мэрии.