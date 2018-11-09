Служба зайнятості Сумщини на ділі підтверджує статус сервісної служби З метою надання методичної допомоги щодо популяризації соціальних послуг серед усіх клієнтів служби зайнятості, в тому числі роботодавців, тривають планові виїзди до філій та базових центрів зайнятості, які постійно практикує Сумська обласна служба зайнятості.

Як правило, до виїзної групи входять фахівці відділів організації сприяння працевлаштуванню, надання послуг роботодавцям. Очолює її заступник директора обласного центру зайнятості Лідія Павлик.

- Перші підсумки свідчать про те, що поїздки не лише приносять користь фахівцям філій та базових центрів зайнятості, а й допомагають знайти найбільш прийнятний алгоритм дій співпраці із працедавцями та шукачами роботи. Головну увагу під час відвідин приділяємо, зокрема, налаштуванню ефективної діяльності кар’єрних радників, обговорюємо та відшліфовуємо їх навички та вміння спілкуватися з клієнтами. Спеціалісти обласного центру зайнятості разом із фахівцями філій та центрів зайнятості відвідують роботодавців, спілкуються з людьми, які звернулися за допомогою, спільно з’ясовують рівень задоволеності отриманою послугою. Зауважу: така форма роботи - це своєрідний моніторинг організації праці на місцях, який, перш за все, змушує більш ретельно застосовувати індивідуальний підхід до обслуговування клієнтів, сприяє поліпшенню популяризації соціальних послуг, їх впровадженню на практиці, - розповідає Лідія Павлик. – Словом, намагаємося, аби служба зайнятості перетворилася на дійсно сервісну службу, послугами якої залюбки б користувалися жителі нашого регіону. Під час відряджень, повторюсь, ми свідомо відмовилися від інспектувань, передусім наголос робимо на практичних діях.

За словами Л.Павлик, на сьогодні спеціалісти обласного центру зайнятості подібною формою роботи з наданням практичної допомоги вже охопили 75% філій та центрів зайнятості Сумщини.

У планах – найближчим часом відвідати кожну філію та кожен центр зайнятості.

Можна зробити висновок, що таким чином фахівці Сумської обласної служби зайнятості на ділі підтверджують лозунг «Ми працюємо, щоб працювали Ви».