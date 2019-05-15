Сумские пограничники обнаружили автомобиль в розыске

В пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине с территории Российской Федерации прибыл автомобиль марки «BMW» 2007 года выпуска под управлением 41-летнего гражданина Белоруссии. Во время проверки документов на право пересечения границы стражи порядка установили, что автомобиль находится в международном розыске, так как был похищен в Беларуси в этом году.
Сейчас для принятия дальнейшего правового решения водителя и транспортное средство передано представителям Национальной полиции.
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