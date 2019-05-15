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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43128

Сумские пограничники обнаружили автомобиль в розыске

Накануне пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль, который находился в розыске.

В пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине с территории Российской Федерации прибыл автомобиль марки «BMW» 2007 года выпуска под управлением 41-летнего гражданина Белоруссии. Во время проверки документов на право пересечения границы стражи порядка установили, что автомобиль находится в международном розыске, так как был похищен в Беларуси в этом году.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения водителя и транспортное средство передано представителям Национальной полиции.

Право Пограничники Угон
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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