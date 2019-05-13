В Ахтырке открыли памятник саперам

«Военные саперы каждую секунду стоят на страже мира и спокойствия всех граждан Украины, - с такими словами обратился замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош к военнослужащим в/ч А0563, волонтерам и гостям. - Выражение «сапер ошибается только один раз» до сих пор актуально. Цена ошибки - не только собственная жизнь, но и судьбы других людей, выполняющих рядом друг боевое задание. И этот постамент - символ непокоренной воли, крепкого духа, мужества и героизма военных саперов».
Вместе с тем, была отмечена память погибших героев возложением цветов и упоминанием их неоценимого подвига в тяжелом деле защиты Отечества.
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