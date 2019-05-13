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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14317

В Ахтырке открыли памятник саперам

Сегодня, 30 мая, в Ахтырке торжественно открыли памятник саперам и стелу с боевым путем воинской части А0563.

«Военные саперы каждую секунду стоят на страже мира и спокойствия всех граждан Украины, - с такими словами обратился замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош к военнослужащим в/ч А0563, волонтерам и гостям. - Выражение «сапер ошибается только один раз» до сих пор актуально. Цена ошибки - не только собственная жизнь, но и судьбы других людей, выполняющих рядом друг боевое задание. И этот постамент - символ непокоренной воли, крепкого духа, мужества и героизма военных саперов».

Вместе с тем, была отмечена память погибших героев возложением цветов и упоминанием их неоценимого подвига в тяжелом деле защиты Отечества.

Общество Ахтырка Памятник Памятник саперам
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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