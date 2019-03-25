Маленьких сумчан запрошують на творчу зустріч із авторкою засинайликів

Захід відбудеться 2 червня. Початок – о 12:00.
А ви чули про Засинайликів, які щоночі оберігають дитячий сон кожної дитини аж до світанку? З ними не страшні ані сірі вовки, ані лісові привиди, які, буває, намагаються захопити у полон дитячий сон. Пропонуємо ближче познайомитись із цими милими янголами-охоронцями дитячих ліжечок. А на згадку про цей день разом з учасниками Дитячої неділі виготовимо затишні нічники-засинайлики: щоб сни завжди були солодкими і казковими.
Обов'язкова реєстрація за номером 066 424 47 68.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід за попередньою реєстрацією.
Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Новий Український правопис: що змінилося?», що відбудеться 11 червня. Початок – о 18:30....
Сумчан запрошують на презентацію нового роману Владислава Івченка «Ноги», яка відбудеться 4 червня....
24 травня в міській галереї (вул. Соборна, 27) о 17:00 відбудеться творчий вечір Сергія Батурина....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Правда та міфи про здорове харчування», що відбудеться 21 травня. Початок – о 18:30....
Книгарня «Є» запрошує на Вечір питань і відповідей із театром «Нянькіни», що відбудеться 25 березня. Початок – о 18:30....