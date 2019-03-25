Маленьких сумчан запрошують на творчу зустріч із авторкою засинайликів Книгарня «Є» запрошує дітей віком 8-12 років на творчу зустріч з художницею, авторкою книги "Засинайлики" Світланою Качуровською та майстер-клас з виготовлення нічника-засинайлика.

Захід відбудеться 2 червня. Початок – о 12:00.

А ви чули про Засинайликів, які щоночі оберігають дитячий сон кожної дитини аж до світанку? З ними не страшні ані сірі вовки, ані лісові привиди, які, буває, намагаються захопити у полон дитячий сон. Пропонуємо ближче познайомитись із цими милими янголами-охоронцями дитячих ліжечок. А на згадку про цей день разом з учасниками Дитячої неділі виготовимо затишні нічники-засинайлики: щоб сни завжди були солодкими і казковими.

Обов'язкова реєстрація за номером 066 424 47 68.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Вхід за попередньою реєстрацією.