Чемпион Украины сыграет последний матч В субботу, 1 июня, ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) сыграет последний матч в группе 2 чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

На своем стадионе действующие чемпионы Украины будут принимать команду «Агродим» из Бахмача. Начало игры в 16.00.

После 21 тура на счету команды с Сумщины 52 очка и второе место, у соперников с Черниговщины – 27 очков и 8-ое место.

Вторая команда с Сумщины липоводолиснкий «Альянс» сыграет на выезде против МФК «Первомайск» с Харьковщины. У «Альянса» третье место и 43 очка, у соперников – шестое место и 31 очко.

Обе сумские команды уже вышли в плей-офф чемпионата.