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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44235

Чемпион Украины сыграет последний матч

В субботу, 1 июня, ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) сыграет последний матч в группе 2 чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

На своем стадионе действующие чемпионы Украины будут принимать команду «Агродим» из Бахмача. Начало игры в 16.00.

После 21 тура на счету команды с Сумщины 52 очка и второе место, у соперников с Черниговщины – 27 очков и 8-ое место.

Вторая команда с Сумщины липоводолиснкий «Альянс» сыграет на выезде против МФК «Первомайск» с Харьковщины. У «Альянса» третье место и 43 очка, у соперников – шестое место и 31 очко.

Обе сумские команды уже вышли в плей-офф чемпионата.

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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