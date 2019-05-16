Чемпион Украины сыграет последний матч

На своем стадионе действующие чемпионы Украины будут принимать команду «Агродим» из Бахмача. Начало игры в 16.00.
После 21 тура на счету команды с Сумщины 52 очка и второе место, у соперников с Черниговщины – 27 очков и 8-ое место.
Вторая команда с Сумщины липоводолиснкий «Альянс» сыграет на выезде против МФК «Первомайск» с Харьковщины. У «Альянса» третье место и 43 очка, у соперников – шестое место и 31 очко.
Обе сумские команды уже вышли в плей-офф чемпионата.
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