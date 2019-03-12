В Роменской колонии тюремщики тренировались подавлять бунт 29 мая в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» были проведены практические занятия по отработке приемов рукопашного боя и обучение группы быстрого реагирования колонии.

Проведение подобных мероприятий обусловлено, прежде всего, потребностью в повышении уровня физической подготовки персонала, совершенствовании профессионального мастерства, приобретении навыков умело действовать в экстренных условиях, принимать взвешенные и правильные решения в случаях совершения физического сопротивления персонала учреждения с стороны осужденных или иных лиц. Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Кардаш, систематическое проведение таких практических учений группы быстрого реагирования позволяет отработать слаженность действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Напомним: 27 мая в Одесской колонии произошел бунт с пожаром.