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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Роменской колонии тюремщики тренировались подавлять бунт

29 мая в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» были проведены практические занятия по отработке приемов рукопашного боя и обучение группы быстрого реагирования колонии.

Проведение подобных мероприятий обусловлено, прежде всего, потребностью в повышении уровня физической подготовки персонала, совершенствовании профессионального мастерства, приобретении навыков умело действовать в экстренных условиях, принимать взвешенные и правильные решения в случаях совершения физического сопротивления персонала учреждения с стороны осужденных или иных лиц.

Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Кардаш, систематическое проведение таких практических учений группы быстрого реагирования позволяет отработать слаженность действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Напомним: 27 мая в Одесской колонии произошел бунт с пожаром.

Право Роменская исправительная колония №56
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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