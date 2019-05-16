Сумчане просят запретить стройку напротив Спасо-Преображенского собора На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запрет строительства ТРЦ напротив Спасо-Преображенского собора в г. Сумы».

«Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Воскресенская, 12/1 в г. Сумы ведется на церковной площади непосредственно рядом с памятником архитектуры национального значения Спасо-Преображенским собором (охранный № 617 Постановление Совета Министров Украины от 24.08.1963 № 970) и должно соответствовать законам Украины «Об охране культурного наследия», «О планировании и застройке территорий», «Об основах градостроительства». Так в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия» предоставление разрешений на размещение любого строительства в пределах территорий и зон охраны памятников национального значения (п.3 ст.32) относится к полномочиям центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия, которым признано Министерство культуры Украины.

Проекты застройки в пределах указанных территорий могут выполняться только на основании соответствующей градостроительной документации и историко-градостроительного обоснования, которое утверждается Государственной службой по вопросам охраны национального культурного наследия (приказ Государственной службы по вопросам национального культурного наследия от 22.03.2004р. № 7). Кроме того, проекты отвода и предоставления земельных участков должны согласовываться с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия - Министерством культуры Украины.

С 2005 года застройщик так и не использовал свое право согласовать в установленном законом порядке разрешительную документацию данного строительства, нарушив таким образом главное условие землеотвода, поэтому строительство ведется уже 14 лет «набегами», после которых контролирующие органы выходят с проверками, а потом дела множество времени рассматриваются в судах.

Так 08.08.2017 года своим предписанием Министерство культуры Украины запретило строительство и любые работы на данном земельном участке. Так что в данном случае строительство может затянуться еще на несколько десятков лет, а это грозит разрушением одной из главных украшений и визиток нашего города Спасо-Преображенского собора, а также обвала жилых домов которые «висят» над котлованом - это дома на Соборной, 38 и Соборной, 38Б.

На основании вышеизложенного, требую от Сумского городского головы, расторгнуть договор аренды земельного участка по адресу г. Сумы, ул. Воскресенская 12/1. Провести реконструкцию церковной площади согласно действующему законодательству, проект которой должен пройти обсуждений с жителями нашего города», -пишет автор петиции Варуха Юрий Васильевич.

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