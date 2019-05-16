Сумские дорожники пообещали нанести дорожную разметку до конца сентября Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Нанесение дорожной разметки».

«Нанести дорожную разметку на все улицы города Сумы. По некоторым улицам города, которые имеют по три полосы в одном направлении, отсутствует даже двойная сплошная полоса (а это значит, что они не обновлялись несколько лет).

Дорожная разметка способствует безопасности дорожного движения, особенно водителям без большого опыта», - писал автор петиции Лихицкий Владимир Валерьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что вышеупомянутые работы входят в перечень услуг по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Сумы на 2019 год за счет средств местного бюджета и будут выполнены работниками КП «Дорремстрой» до конца третьего квартала 2019 года».

Напомним: в предыдущие годы разметку обычно делали до начала июня.