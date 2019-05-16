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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58209

Ремонтом дороги на Казацком Валу займутся в последнюю очередь

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ул. Казацкий Вал - единственной альтернативы для проезда транспорта в центре города».

«В центре исторической части Сум создано 2 пешеходные улицы Соборная и Воскресенская. Единственная улица для проезда транспорта в этой части города - это ул. Казацкий Вал. Каждый день здесь огромный транспортный поток, хотя улица находится в крайне аварийном состоянии. Это создает значительную опасность, как для транспорта, так и для пешеходов. Поддержите петицию о немедленном ремонте проезжей части ул. Казацкий Вал. Сделаем наш город комфортным для жизни и привлекательным для гостей нашего города», - писала автор петиции Онуфриенко Лариса Федоровна.

Ответ на электронную петицию:

«Департаментом инфраструктуры направлено письмо в КП «Дорремстрой» по проработке возможности выполнения текущего ремонта указанного участка в пределах определенного финансирования на текущий год.

После выполнения первоочередных мероприятий по приведению в надлежащее эксплуатационного состояния магистральных дорог г. Сумы, которыми курсирует пассажирский транспорт, при условии достаточного финансирования указанных мероприятий из городского бюджета, будет рассмотрена возможность выполнения текущего ремонта дорожного покрытия указанного участка».

Общество Казацкий вал Петиция Ремонт дорог
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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