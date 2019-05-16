Ремонтом дороги на Казацком Валу займутся в последнюю очередь Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ул. Казацкий Вал - единственной альтернативы для проезда транспорта в центре города».

«В центре исторической части Сум создано 2 пешеходные улицы Соборная и Воскресенская. Единственная улица для проезда транспорта в этой части города - это ул. Казацкий Вал. Каждый день здесь огромный транспортный поток, хотя улица находится в крайне аварийном состоянии. Это создает значительную опасность, как для транспорта, так и для пешеходов. Поддержите петицию о немедленном ремонте проезжей части ул. Казацкий Вал. Сделаем наш город комфортным для жизни и привлекательным для гостей нашего города», - писала автор петиции Онуфриенко Лариса Федоровна.

Ответ на электронную петицию:

«Департаментом инфраструктуры направлено письмо в КП «Дорремстрой» по проработке возможности выполнения текущего ремонта указанного участка в пределах определенного финансирования на текущий год.

После выполнения первоочередных мероприятий по приведению в надлежащее эксплуатационного состояния магистральных дорог г. Сумы, которыми курсирует пассажирский транспорт, при условии достаточного финансирования указанных мероприятий из городского бюджета, будет рассмотрена возможность выполнения текущего ремонта дорожного покрытия указанного участка».