В Сумах обещают начать чистить Сумку в июле Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Очистите реку Сумка».

«На сегодня река Сумка завалена кучей мусора: доски, большие ветви, пластиковые бутылки и тому подобное. Такое ее состояние не допустимо.

Любая река города Сумы, особенно в центре, должен быть в надлежащем состоянии - чистой и без неприятных запахов.

Рядом с рекой место для отдыха сумчан и гостей города – сквер «Дружба».

Летом многие дети с родителями наблюдают за дикими утками и подкармливают их.

Существование реки в таком месте - это роскошь, эстетическим видом которой пренебрегать нельзя.

Требование проста - очистите реку Сумка!», - писал автор петиции Качанов Сергей Викторович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по очистке реки Сумки рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что работы по благоустройству прибрежно-защитных полос Псел, Сумка, Стрелка и очистки русел этих водоемов от мусора, поваленных деревьев и другого мусора планируется начать в июле текущего года, после завершения публичной закупки этих услуг за средства городского бюджета.

Вместе с тем отмечаем, что неудовлетворительное нынешнее состояние реки Сумки вызвано, в первую очередь, негативной деятельностью определенной категории жителей нашего города».