В Сумах обещают начать чистить Сумку в июле

«На сегодня река Сумка завалена кучей мусора: доски, большие ветви, пластиковые бутылки и тому подобное. Такое ее состояние не допустимо.
Любая река города Сумы, особенно в центре, должен быть в надлежащем состоянии - чистой и без неприятных запахов.
Рядом с рекой место для отдыха сумчан и гостей города – сквер «Дружба».
Летом многие дети с родителями наблюдают за дикими утками и подкармливают их.
Существование реки в таком месте - это роскошь, эстетическим видом которой пренебрегать нельзя.
Требование проста - очистите реку Сумка!», - писал автор петиции Качанов Сергей Викторович.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция по очистке реки Сумки рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что работы по благоустройству прибрежно-защитных полос Псел, Сумка, Стрелка и очистки русел этих водоемов от мусора, поваленных деревьев и другого мусора планируется начать в июле текущего года, после завершения публичной закупки этих услуг за средства городского бюджета.
Вместе с тем отмечаем, что неудовлетворительное нынешнее состояние реки Сумки вызвано, в первую очередь, негативной деятельностью определенной категории жителей нашего города».
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